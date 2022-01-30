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Тиктокера Павла Прокудина обвинили в избиении женщин во время стрима

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Москвичка обратилась в полицию с жалобой на стримера Павла Прокудина, — по ее словам, во время его трансляции в TikTok она увидела избиение двух девушек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Правоохранители уже начали проверку проверку и устанавливают участников стрима.

Телеканал отмечает, что это не первая подобная жалоба в адрес Прокудина, однако блогер отвечал, что «просто иногда ругается с бабушкой».

Ранее сообщалось, что во время стрима, который устроили в квартире блогера под ником VJLink (27-летний Кирилл Зырянов), в течение нескольких суток удерживали мужчину и издевались над ним: его приковывали к батарее, бросали в него петарды и избивали. Все это продолжалось в течение трех суток. Один из зрителей, увидев это, обратился в полицию.

Позже выяснилось, что мужчина, которого в ходе треш-стрима приковали к батарее, дал добровольное согласие на издевательства.

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