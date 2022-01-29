Вирусолог рассказал, сколько антител гарантированно защитят от COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил в разговоре с телеканалом «360», что если у человека в крови более 500 антител к коронавирусу, вызванная им инфекция будет протекать в легкой форме.

«По оценкам ряда научных публикаций, если уровень выше 500, то человек на 99% тяжело не заболеет при инфицировании вариантом «дельта» и у него не будет смертельного исхода», — сказал он.

Он отметил, что у тест-систем, определяющих уровень иммунного ответа, разная чувствительность: верхний порог начинается от 500 антител на мл и достигает 7000.

«То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — резюмировал специалист.

Ранее врач-иммунолог Мария Польнер рассказала о последствиях стимулирования иммунитета после выявления коронавируса. Если начать стимулировать иммунитет препаратами, может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма и даже может вызвать цитокиновый шторм, значительно ухудшающий течение заболевания, предупредила она.