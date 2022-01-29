Последствия смерча в Краснодарском крае попали на видео

Очевидец снял на видео последствия смерча, который пронесся в селе Большой Утриш Краснодарского края. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

На кадрах видно, что стихия снесла металлическую крышу с одной из гостиниц и металлические конструкции на местной набережной.

Администрация Анапы на своем сайте сообщает, что в городе подняты силы и средства на защиту территорий от подтоплений: муниципальная служба спасения и МЧС, специалисты сельских администраций, а также управления ЖКХ мэрии.

«В настоящее время ситуация под контролем, все водотоки в руслах, вода в водоемах не достигает неблагоприятных отметок. Угрозы затопления населенных пунктов нет», — отметили власти города.

15 января в Тихом океане извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай привело к цунами. Массивная волна накрыла Королевство Тонга. В результате погибла управляющая приютом для собак, которая пыталась спасти животных от воды.

Другой житель королевства выжил после того, как провел больше суток в открытом море. Мужчина доплыл до соседнего острова Токетоке. На пути к суше он видел проплывавший мимо полицейский катер, но офицеры его не заметили. Передохнув, он поплыл на другой остров — на это у него ушло около восьми часов.