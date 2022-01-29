Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог рассказал, сколько антител гарантировано защитят от COVID-19 21:44
Последствия смерча в Краснодарском крае попали на видео 21:33
«Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Лацио» только... 21:31
Шведский биатлонист пожаловался на проблемы с туалетом в Олимпийской... 21:10
В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице 21:07
Фигуристка Рябова объяснила переход в сборную Азербайджана высокой конкуренцией... 20:50
США планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия 20:39
CAS не допустил двух российских фристайлистов до Олимпиады в Пекине 20:31
МИД РФ ответил на обвинения западных СМИ в «стягивании» войск... 20:27
В МИД Украины рассказали о «ключе к победе» над Россией 20:15

Соседи спасли москвичку из горящей квартиры на девятом этаже через окно

Двое молодых людей спасли девушку из горящей квартиры на девятом этаже в московском районе Чертаново. Видео спасения опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как из отрытого окна, откуда валит черный дым, свешивается девушка, которую подхватывают двое парней, стоящих в оконном проеме этажом ниже, и затаскивают внутрь.

Как сообщает со слов очевидцев Telegram-канал «Подъем», спасатели сами выбрались из объятой огнем квартиры аналогичным образом.

РИА «Новости» пишет, ссылаясь на пресс-службу главка МЧС, что всего из горящего дома на юге столицы спасли 12 человек.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пять человек погибли в результате пожара в поселке Плесецк Архангельской области.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть