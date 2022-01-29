В ОНК Москвы опасаются ухудшения ситуации с правами заключенных после новых ограничений ФСИН

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил «Газете.Ru», что решение ФСИН ограничить покамерный обход в московских следственных изоляторах (СИЗО) только ухудшит ситуацию в пенитенциарных учреждениях.

«Мы категорически против. Это напрямую ухудшает ситуацию в пенитенциарных учреждениях, не позволяет контролировать условия содержания, узнавать о нарушениях со стороны сотрудников ФСИН. При посещении СИЗО мы можем увидеть проблемы, о которых заключенные боятся говорить или не понимают, что могут получить от нас помощь», — пояснил Волков.

Он отметил, что аналогичные ограничения в столице уже вводились ФСИН в первую волну коронавируса.

«Мы их не оспаривали, но они ухудшили ситуацию в пенитенциарном ведомстве, что лишний раз подчеркивает необходимость общественного контроля. В МВД не ограничивают покамерный обход наблюдателями и правозащитниками, как и в других ведомствах, которые мы контролируем. Нет таких проблем и в регионах, а в Москве такой вопрос почему-то есть», — рассказал глава ОНК Москвы.

По словам Волкова, сейчас в СИЗО «грандиозный перелимит», и, как следствие, все чаще происходит нарушение прав заключенных.

«В СИЗО содержится на 15% больше лиц, чем в прошлом году. А чем больше народу, тем сложнее их обслуживать. Соответственно сотрудники не успевают всем оказывать необходимую медицинскую помощь и так далее. Мы как палочка-выручалочка: указываем на проблемы и их исправляют», — добавил правозащитник.

Кроме того, данное решение ФСИН противоречит федеральному закону, убежден Волков.

«Есть федеральный закон, и начальники учреждений или руководство ФСИН РФ не могут создавать приказы, которые корректируют федеральный закон, который выше всех актов», — сказал глава ОНК Москвы.

Ранее стало известно, что ФСИН Москвы ограничила покамерный обход СИЗО для правозащитников. Наблюдателей прекратят пускать в места предварительного заключения из-за коронавируса.