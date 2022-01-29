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В Казахстане разгромлено православное кладбище

Токаев поручил разыскать вандалов, разгромивших православное кладбище в Алматинской области

В городе Уштобе Алматинской области вандалы разгромили православное кладбище. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«Сломаны кресты, памятники и ограды», — сообщает агентство.

По данным агентства, по факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разыскать вандалов. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Министру внутренних дел Е. Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область) с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону», — написал президент.

В декабре прошлого года сообщалось, что в татарстанском селе Актаныш на могиле православного жителя Виктора Смирнова спилили крест из-за желания некоторых жителей сохранить «национальную чистоту» в районе. При этом смотритель кладбища не рекомендовал родственникам ставить крест на могиле, поскольку местные мусульмане могут его снести. Семья усопшего была удивлена подобному совету и поставила деревянный крест, так как посчитала свои действия законными.

В администрации села заявили, что чиновники действительно не советовали повторно ставить православный крест, поскольку вандала еще не нашли, а межнациональной розни в селе «не было и нет».

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