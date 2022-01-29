Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пентагон проявил готовность сократить масштабы учений в Европе 18:39
В РПЦ заявили, что «даже не побуждают» к крещенским купаниям 18:37
Плутавшего по Подмосковью тигренка поймали 18:22
В Роспотребнадзоре назвали распространенный симптом «омикрон»-штамма 18:20
Токаев спрогнозировал сроки своего президентства 18:20
Камельзон предсказал «крутой» финал Australian Open между Медведевым и... 18:11
Известная российская фигуристка Попова рассказала о причинах расставания с мужем 18:10
Биатлонистка Гореева о снятии с пасьюта на ЧЕ: врач предполагает самое... 18:05
Кличко выразил готовность воевать против России с автоматом в руках 18:04
Кавазашвили сравнил возможный уход Понсе из «Спартака» с потерей... 17:59

В Екатеринбурге двое неизвестных ограбили банк

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге ограбили Уральский банк реконструкции и развития, сообщило издание E1.RU.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов, 76. По предварительной информации, двое людей вошли в банк и угрожали кассиру пистолетом. В момент ограбления в отделении не было клиентов.

«Сотрудники действовали четко по инструкциям, никто не пострадал. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали», — отметили в банке.

Как сообщила ТАСС пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, на месте ограбления работают полицейские и кинологическая служба, проводится анализ данных с камер наблюдения. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Еще одно ограбление банка в Екатеринбурге произошло в ноябре прошлого года. По предварительным данным, было похищено несколько миллионов рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть