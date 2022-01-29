В Екатеринбурге двое неизвестных ограбили банк

В Екатеринбурге ограбили Уральский банк реконструкции и развития, сообщило издание E1.RU.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов, 76. По предварительной информации, двое людей вошли в банк и угрожали кассиру пистолетом. В момент ограбления в отделении не было клиентов.

«Сотрудники действовали четко по инструкциям, никто не пострадал. Сумма похищенных средств уточняется. Средства клиентов не пострадали», — отметили в банке.

Как сообщила ТАСС пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, на месте ограбления работают полицейские и кинологическая служба, проводится анализ данных с камер наблюдения. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Еще одно ограбление банка в Екатеринбурге произошло в ноябре прошлого года. По предварительным данным, было похищено несколько миллионов рублей.