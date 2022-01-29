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Вирусолог назвал новый симптом заражения «омикроном»

Вирусолог Аграновский: «омикрон» может вызвать депрессию

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Depositphotos

Вирусолог, профессор МГУ им. Ломоносова Алексей Аграновский заявил в разговоре с телеканалом «Звезда», что штамм коронавируса «омикрон» может спровоцировать депрессию.

«Слабость, депрессия — очень много симптомов вызывает любой вирус SARS-CoV-2, любой штамм. У разных людей может по-разному проявляться. И этот штамм не исключение. Снижение когнитивных способностей», — сказал он.

Специалист отметил, что коронавирусная инфекция, связанная с «омикроном», может и не сопровождаться депрессией — «от случая к случаю это варьируется очень сильно».

Ранее в Южно-Африканской республике, где был обнаружен «омикрон», заявили о нетипичном для других штаммов симптоме. Речь идет о мышечных болях, а именно о боли в спине, на которую жалуются все больше пациентов с COVID-19. Причина этой боли — предположительно, воспалительные процессы в организме, вызванные борьбой иммунитета с коронавирусом.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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