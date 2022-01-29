Врач назвал лекарства против первых симптомов «омикрон»-штамма

Заслуженный врач России Михаил Каган в интервью KP.RU перечислил лекарства, которые следует держать в домашней аптечке на случай первых симптомов коронавируса, в том числе штамма «омикрон».

По его словам, при повышении температуры до 38 градусов и более следует принимать жаропонижающие средства, наиболее безопасными из них являются препараты, в основе которых есть парацетамол и ибупрофен.

«С аспирином в качестве жаропонижающего нужно быть осторожнее. В частности, детям он для такой цели вообще противопоказан», — пояснил специалист.

Против сильной заложенности носа он предложил использовать сосудосуживающие спреи, капли и растворы для промывания. Для устранения боли в горле подойдут средства для полоскания, например, фурацилин, отметил Каган.

Также он напомнил о необходимости принимать витамин D в зимний период, поскольку без него в условиях низкой инсоляции у организма могут снижаться иммунные реакции, ослабляется защита от любых заболеваний.

Ранее доктор Ашиш Джа рассказал в эфире американского телеканала Newsmax, что информация о менее опасном «омикрон»-штамме коронавируса приводит к заблуждениям, и предостерег от «нарочного заражения» вирусом.