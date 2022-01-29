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Гастроэнтеролог назвал продукты, «убивающие печень» при ежедневном употреблении

Гастроэнтеролог Зиннатуллин: жирная пища, выпечка и алкоголь вредны для печени

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Depositphotos

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин рассказал в Instagram о вреде жирной пищи, выпечки и алкоголя для работы печени.

«Печени не нравится, если день за днем, постоянно и всегда ее кормят салом и жирным мясом, маргарином и майонезом, копченостями и жареным, сдобной свежей выпечкой, кондитерскими сладостями, газировкой, фастфудом и алкоголем», — перечислил медик.

Сало и жирное мясо требуют много желчи для переваривания, из-за чего страдают синтезирующие ее гепатоциты. Данные клетки также повреждаются углеводами, которые есть в сдобной выпечке, сладостях и газировке. В маргарине и майонезе есть искусственные жиры, нарушающие работу печени. А в составе фастфуда много жиров и специй.

Алкоголь, отметил Зиннатуллин, не требует отдельных пояснений.

«Печень до поры до времени молча сносит все невзгоды. А потом — все, наступает предел — болезнь, которая требует лечения. <...> Болезнями печени страдает примерно треть населения планеты. А между тем, чтобы не болеть, достаточно ограничить количество вредных для печени продуктов», — отметил гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог Светлана Фус рассказала, что одной из главных причин заболеваний суставов является неправильное питание.

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