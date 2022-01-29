Врач предостерег от опасной ошибки во время волны «омикрона»

Доктор Ашиш Джа рассказал в эфире американского телеканала Newsmax, что информация о менее опасном «омикрон»-штамме коронавируса приводит к заблуждениям, и предостерег от «нарочного заражения» вирусом.

Он отметил, что «понимает в теории», почему у людей складывается такое мнение. Однако врач подчеркнул, что его профессиональная практика показывает совершенно обратное.

«Я только что закончил двухнедельную работу в больнице и видел много людей, которые серьезно болели, заразившись «омикроном». Понимаю, он менее смертелен, чем «дельта», но для многих он все еще опасен», — сказал Джа.

По его словам, в больницу госпитализировали тех, кто либо не вакцинировался или не получил бустерную вакцину, был в пожилом возрасте и страдал хроническими заболеваниями.

Джа объяснил, что вакцинация остается наиболее надежным способом защитить свой иммунитет. Главным, как отметил он, является не получение определенного титра антител, а снижение вероятности повторного заражения и попадания в больницу.

Ранее врач-терапевт Марина Астафьева рассказала, что у пациентов при заражении «омикроном» часто наблюдаются такие симптомы, как астения и головные боли.