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В Киеве обвинили Россию в задержании украинских рыбаков около Крыма

Омбудсмен Украины Денисова: пограничники России задержали двух рыбаков в Черном море в Крыму

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в своем Telegram-канале, что пограничники РФ задержали у берегов Крыма двух украинских рыбаков.

«Два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне «Волга» из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись​​​. По предварительной информации, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона», — заявила Денисова.

По словам омбудсмена, украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Насильственное исчезновение». Она обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой принять меры по освобождению задержанных рыбаков. Также Денисова призвала международные правозащитные организации «держать на контроле» данную ситуацию.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила об аресте в Воронежской области российского военного, заподозренного в государственной измене в пользу Украины.

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