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Украинский снайпер ранил мирного жителя ДНР

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украинский снайпер ранил мирного жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает RT.

Отмечается, что пострадал 55-летний житель Александровки, пуля попала ему в бедро. В настоящее время мужчина находится в больнице, медики оценили его состояние здоровья как средней тяжести.

Обстрел произошел в 7.30 со стороны населенного пункта Марьинка, подконтрольного Киеву.

Сейчас оперативная группа представительства ДНР в СЦКК работает на месте происшествия, уточняет ТАСС.

27 января сообщалось, что сотрудник Народной милиции погиб при обстрелах украинских силовиков в Луганске.

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что украинские силовики сосредоточились на подготовке провокационных действий, направленных на «дестабилизацию обстановки и создание выгодных условий для начала агрессии».

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