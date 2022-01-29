Росстат опубликовал статистику по смертности за 2021 год

Естественная убыль населения России в минувшем году составила 1,04 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в январе-декабре 2021 года в стране умерли 2,445 млн человек, это на 15,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,124 млн человек).

При этом родилось в России в указанные месяцы 1,4 млн детей, что на 2,3% меньше по сравнению с 2020 годом (1,43 млн человек).

В 2020 году естественная убыль населения России составила 688,7 тыс. человек.

В декабре 2021 года смертность в России снизилась на 11,4% и составила 215 тыс. человек. В предыдущий раз снижение смертности было зафиксировано в мае 2021 года (тогда она снизилась на 6,1% - впервые с апреля 2020 года).

При этом рождаемость за этот же период снизилась на 8,8% и составила 117 946 человек (против 129 387 в декабре 2020 года).

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата сообщила, что число смертей в России в декабре 2021 года снизилось на 11,4% по сравнению с декабрем предшествующего.

До этого сообщалось, что Минздрав России разработал систему, которая подсчитывает уровень преждевременной смертности в стране, исходя из того, сколько максимально мог бы прожить человек.