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Суд арестовал организатора бойкота QR-кодов в Петербурге

Суд в Петербурге арестовал до 27 марта организатора бойкота QR-кодов Коновалова

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Александр Коновалов/VK

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал предпринимателя и адвоката Александра Коновалова, так называемого лидера «QR-сопротивления». Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина подозревается в посредничестве при передаче взятки сотрудникам полиции. Он будет находится в тюрьме до 27 марта 2022 года.

По версии следствия, Коновалов предложил управляющей кафе в Адмиралтейском районе, где раннее изъяли кальяны и табачные изделия, передать через него взятку полицейским. Адвокат договорился с сотрудниками МВД и в кафе вернули кальяны и табак, а полицейские получили 50 тыс. рублей.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса России («Посредничество во взяточничестве»).

Помимо адвокатской деятельности Коновалов является предпринимателем. В Петербурге его называют лидером «QR-сопротивления». Предприниматель публично заявлял, что считает требование администрации Петербурга QR-кодов незаконным. Также он создал сайт со списком своих единомышленников. После этого правоохранители провели в городе рейд и опечатали 20 баров.

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