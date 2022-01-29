Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

В поселке Стрелка в Красноярском крае произошел пожар, три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На момент прибытия пожарных на вызов горел весь жилой дом — тела погибших были обнаружены уже при разборе завалов. На локализацию пожара ушло около получаса, возгорание было локализовано на площади 104 квадратных метра. Еще через двадцать минут было ликвидировано открытое горение.

К тушению привлекались 24 человека и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

На месте трагедии работают сотрудники оперативных и правоохранительных служб. Точная причина возгорания не известна, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электроприборов.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе четверо детей, погибли при пожаре в Архангельской области.