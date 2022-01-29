Россиянам назвали первые действия при симптомах «омикрона»

Главный врач городской поликлиники Москвы №68 Наталья Кузенкова рассказала, что делать, если у человека симптомы ОРВИ и он хочет обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщает «Лента.ру».

Она отметила, что «омикрон» максимально приближен по своим клиническим проявлениям к ОРВИ, поэтому их симптомы практически идентичны. Это першение в горле, заложенность носа, подъем температуры, слабость и ломота в конечностях.

По словам Кузенковой, если вы почувствовали какие-то из этих симптомов, то в первом случае следует обратиться к дежурному врачу в ближайшую по месту жительства поликлинику.

«Во всех поликлиниках Москвы принимают дежурные врачи. Они работают с 08:00 до 20:00 без выходных, без записи, хотя там есть и кабинеты, которые принимают по онлайн-записи. Вы приходите к дежурным врачам поликлиники, они берут все необходимые тесты, выдают лекарства, открывают листки временной нетрудоспособности, осматривают, при необходимости берут кровь или делают ЭКГ», — рассказала врач.

Также можно оставить заявку на сайте мэра Москвы, чтобы получить первичную медицинскую аудиоконсультацию специалиста. Вам дистанционно откроют листок временной нетрудоспособности.

В третьем случае Кузенкова предлагает маломобильным пациентам – вызвать на дом врача по номеру 122.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» редко вызывает некоторые характерные для COVID-19 симптомы.