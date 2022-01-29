В Кирове у семилетнего ребенка подозревали бронхит, а случился инсульт

В Кирове медики детской областной клинической больницы спасли семилетнюю девочку с инсультом. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Ребенок поступил с жалобами на одышку и подозрением на бронхит. Однако, проведя девочке эхокардиографию, врачи обнаружили, что у пациентки нарушено мозговое кровообращение по ишемическому типу. Была снижена фракция выброса, — сердце при каждом сокращении выбрасывало крови меньше, чем необходимо.

Детский инсульт в практике местных врачей произошел впервые.

«Мы экстренно собрали команду врачей нашей больницы, а также через телемост подключили специалистов из ведущих медицинских учреждений страны... Совместными усилиями с коллегами мы выстроили правильный план лечения, для контроля ситуации ежедневно в динамике проводили магнитно-резонансную томографию, а также терапию согласно клиническим рекомендациям», — рассказала главврач больницы Наталья Муратова.

Медикам удалось вывести из острого состояния. Сейчас она проходит реабилитацию в национальном медицинской исследовательском центре им. Алмазова Минздрава в Санкт-Петербурге.

Ранее ученые предупредили о повышенном риске инсульта у молодых женщин.