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Врач заявил о бесполезности популярного народного метода лечения ОРВИ

Главный нарколог Москвы Брюн: пить при ОРВИ опасно, а растираться водкой не имеет смысла

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Нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что употреблять алкоголь при ОРВИ, гриппе или COVID-19 кране опасно, а растираться спиртом или водкой в этом случае бесполезно. Слова специалиста приводит РИА «Новости».

«На все эти растирания ругаются все специалисты, доказанной эффективности это не имеет и нигде не подтверждено. Спирт улетучивается очень быстро, поэтому какого-либо воздействия алкоголь не окажет», — сказал врач.

Он вспомнил про еще одно народное средство — разогретое пиво как средство от кашля и боли в горле. По мнению врача, пиво стоит заменить на другую теплую жидкость, — главное чтобы она была безалкогольной.

Он отметил, что употребление спиртного при вышеперечисленных заболеваниях опасно, так как способно усугубить картину и вызвать дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.

«Любое лекарство несовместимо с алкоголем, потому что прежде всего алкоголь токсически воздействует на организм и поэтому ослабевает иммунитет», — заявил Брюн.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников, заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять «омикрону». По словам ученого, для этого нужно накапать этим спиртным напитком на медицинскую маску и подышать.

За такой совет академик подвергся критике со стороны медицинского сообщества. Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против «омикрона» «глупой шуткой».

Ранее медик разъяснила вред самого опасного для мужчин спиртного.

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