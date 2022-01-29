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Вирусолог назвал причину быстрого распространения «омикрона»

Вирусолог Нетесов: «омикрон» быстро распространяется из-за особенностей штамма

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Global Look Press

Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что стремительное распространение нового штамма коронавируса «омикрон» связано с его особенностями – более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, штамм «омикрон» сам по себе отличается более быстрым размножением в организме зараженного человека. Во-вторых, он довольно заметно измененный в плане антигенов поверхностного белка, из-за этого он во многом преодолевает иммунитет к существующим вакцинам, особенно в том случае, если люди уже вакцинировались более полугода назад», — рассказал Нетесов.

По его словам, третьей причиной являются низкие темпы иммунизации населения.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что новый штамм COVID-19 «омикрон» редко вызывает некоторые характерные для коронавируса симптомы. По его словам, времени для наблюдений за особенностями течения этого варианта было не так много, но определенные выводы уже можно было сделать.

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