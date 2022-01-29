В Бурятии мужчина угрожал жене и фельдшеру гранатой, но подорвался сам

Житель Бурятии получил два года колонии строгого режима и 15 тыс. рублей штрафа местному жителю, который угрожал своей супруге и прибывшему на вызов фельдшеру гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2019 года в квартиру осужденного приехала фельдшер, чтобы оказать медицинскую помощь жене. Супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил, что супруге не нужна помощь и попытался выгнать медработника. Чтобы добиться желаемого поскорее, мужчина достал гранатой и начала угрожать всем «взлетом». После этого фельдшер покинула квартиру.

Затем мужчина начал кричать на жену и, вероятно, случайно дернул чеку. Испугавшись, он решил выбросить гранату в окно, но попытка не удалась — граната ударилась об оконную раму и упала на пол под батарею. В квартире раздался взрыв, в результате которого осужденный получил «легкий вред здоровью».

Ранее сообщалось, что шесть человек были ранены в Улан-Удэ в Бурятии в результате возгорания и взрыва на заправке, пострадавших доставили в больницу.