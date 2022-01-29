Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Снег и до -3°C ожидается в Москве 06:22
Президент Аргентины Фернандес рассказал о своем выборе вакцины от COVID-19 06:15
Быстров раскритиковал «Спартак» после конфликта руководства клуба... 06:13
Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут в 2022 году 05:59
Кафельников — о Зареме: ни в коем случае не надо воспринимать ее всерьез 05:47
Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал Australian Open 05:28
Вирусолог назвал причину быстрого распространения «омикрона» 05:27
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram 05:20
Клуб НХЛ «Даллас» вывел из обращения номер российского хоккеиста 05:20
В США заявили об отсутствии своих постоянных военных сил на Украине 05:06

В Бурятии мужчина угрожал жене и фельдшеру гранатой, но подорвался сам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Житель Бурятии получил два года колонии строгого режима и 15 тыс. рублей штрафа местному жителю, который угрожал своей супруге и прибывшему на вызов фельдшеру гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2019 года в квартиру осужденного приехала фельдшер, чтобы оказать медицинскую помощь жене. Супруг, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил, что супруге не нужна помощь и попытался выгнать медработника. Чтобы добиться желаемого поскорее, мужчина достал гранатой и начала угрожать всем «взлетом». После этого фельдшер покинула квартиру.

Затем мужчина начал кричать на жену и, вероятно, случайно дернул чеку. Испугавшись, он решил выбросить гранату в окно, но попытка не удалась — граната ударилась об оконную раму и упала на пол под батарею. В квартире раздался взрыв, в результате которого осужденный получил «легкий вред здоровью».

Ранее сообщалось, что шесть человек были ранены в Улан-Удэ в Бурятии в результате возгорания и взрыва на заправке, пострадавших доставили в больницу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть