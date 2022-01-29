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В Петербурге школьница сломала позвоночник, упав в бассейне с шариками

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге девятилетняя девочка на праздновании дня рождения получила перелом позвоночника, упав в бассейн с пластиковыми шариками. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что школьница прыгала на батуте и случайно упала в игровой бассейн. Вечером она пришла домой, но ничего не рассказал родителям. На следующий день она посетила школу и даже секцию карате. Девочка пожаловалась на боль только вечером, впоследствии ей компрессионный перелом грудного позвонка. Сейчас ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

Ранее СК возбудил уголовное дело после того, как 18-летний молодой человек в Обнинске неудачно сделал сальто, прыгая с ограждения около подъезда, и умер, так не дождавшись помощи врачей.

Во время прыжка юноша ударился грудной клеткой о перила. Дома у него начались сильные боли. В больнице ему сделали рентген и УЗИ, но никаких травм не нашли и отправили домой. На следующий день стало хуже, и молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Вскрытие показало, что у него была травма тонкого кишечника и внутрибрюшное кровотечение.

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