Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Снег и до -3°C ожидается в Москве 06:22
Президент Аргентины Фернандес рассказал о своем выборе вакцины от COVID-19 06:15
Быстров раскритиковал «Спартак» после конфликта руководства клуба... 06:13
Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут в 2022 году 05:59
Кафельников — о Зареме: ни в коем случае не надо воспринимать ее всерьез 05:47
В Бурятии мужчина угрожал жене и фельдшеру гранатой, но подорвался сам 05:43
Дзюба отреагировал на выход Медведева в финал Australian Open 05:28
Вирусолог назвал причину быстрого распространения «омикрона» 05:27
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram 05:20
Клуб НХЛ «Даллас» вывел из обращения номер российского хоккеиста 05:20

Диетологи назвали продукты, которые помогут выглядеть моложе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Диетологи рассказали, что для того, чтобы выглядеть моложе своего возраста, необходимо употреблять определенные продукты. Об этом сообщается на портале приводит Eat This, Not That!

Основательницы трехнедельной программы преображения тела Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос Шамс убеждены, что растительный белок не только поможет нарастить мышечную массу, но и поможет вам выглядеть моложе.

«Белок является важнейшим компонентом коллагена, важного строительного блока кожи, который помогает сохранить ее упругой, эластичной и молодой»,— считают специалисты.

Они также рекомендовали сделать оливковое масло Extra Virgin «своим любимым» — оно содержит токоферолы и бета-каротин, которые помогают уменьшить окислительные повреждения и воспаления

Диетолог Эми Горин, в свою очередь, посоветовала желающим сохранить молодость почаще употреблять томаты, так как они богаты ликопином — антиоксидантом, который помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения и снижает уровень кровяного давления.

Специалисты также считают, что чернослив — один из лучших продуктов, который поможет вам выглядеть моложе.

«Нет ничего более пышущего молодостью, чем красивая осанка и отсутствие сутулости, как обычно происходит с возрастом... Исследования показали, что употребление всего пяти-шести черносливов в день положительно влияет на минеральную плотность и прочность костей», — говорится в статье.

Диетолог Мишель Райт отметила, что на внешний вид и здоровье кожи положительно влияют рыба и авокадо — она рекомендует съедать хотя бы одну порцию богатой омега-3 рыбы в неделю.

Ране врач-диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть