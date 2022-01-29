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Вирусолог оценил вероятность новой волны COVID-19

Вирусолог Нетесов заявил, что пришедшая в РФ пятая волна COVID-19 может быть не последней

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Вирусолог завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов полагает, что пятая волна COVID-19 вполне может оказаться далеко не последней. Его слова приводит РИА «Новости».

«Вполне возможны новые волны. Потому что изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана», — заявил врач.

По его словам, пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться довольно долго — от двух до четырех месяцев. Нетесов также напомнил, что в России и коллективный иммунитет «пока еще очень мал» и составляет менее 60%

По данным на 28 января, в России госпитализировали еще 14 046 человек с COVID-19. Всего за прошедший день выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 506 пациентов, скончались 673.

Ранее доктор наук назвал опасности нового «омикрона» — варианта ВА2. Он добавил, что в России, по данным секвенирования, пока циркулирует южноафриканский вариант ВА1.1.

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