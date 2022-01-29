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Вильфанд предупредил москвичей о вероятном рекордно низком давлении

Вильфанд предупредил москвичей о вероятном рекордно низком давлении Синоптик Вильфанд: возможно рекордно низкое атмосферное давление 30 и 31 января в Москве

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что атмосферное давление в последние дни января может опуститься до рекордно низких отметок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Москва окажется на южной периферии циклонов. Кроме того, они насыщены влагой… С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727-730 миллиметров ртутного столба. Не исключено, что 30 и 31 января будет рекорд низкого давления», — рассказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что в субботу и воскресенье ожидается комфортная погода для прогулок по городу. Ожидается теплая погода и небольшой снег, а к вечеру 30 января ожидается усиление ветра.

Ранее Вильфанд рассказал, что в первых числах февраля средняя температура практически на всей территории России ожидается выше нормы. Вильфанд подчеркнул, что прогноз касается только самого начала последнего месяца зимы. О среднемесячной февральской температуре Гидрометцентр традиционно расскажет 31 января, добавил он. При этом синоптик подчеркнул, что до конца текущей недели ожидается потепление.

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