В Орловской области временно запретили разводиться

Подразделения управления ЗАГС Орловской области с 27 января временно сократили перечень оказываемых услуг, сообщается на странице управления во «ВКонтакте».

Мера вынужденная и связана с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в регионе.

«Возможны только госрегистрация рождения, смерти, заключения брака, выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния», — говорится в сообщении.

По данным на 28 января, в России госпитализировали еще 14 046 человек с COVID-19. Всего за прошедший день выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 506 пациентов, скончались 673.

В частности, в Орловской области выявлено 444 случая заражения коронавирусом, госпитализирован 131 пациент.. Школьники переведены на удаленное обучение, также в регионе запрещены массовые мероприятия.

Накануне стало известно, что в Госдуме закроют столовые из-за ухудшения ситуации с COVID-19.