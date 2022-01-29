Экономист рассказал, когда ждать снижения цен на продукты

Директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов рассказал, что Банк России рассчитывает на возвращение показателя инфляции в стране в рамки четырех процентов в 2022 году после резкого роста в прошлом году до 8,4 процента годовых, это может повлиять на то, что часть товаров подешевеет. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Скорее всего, какие-то товары точно подешевеют, но уверенно сказать об этом начале года достаточно сложно», — заявил Шибанов.

Он подчеркнул, что следует рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой ввиду ожиданий хороших урожаев.

Шибанов также не исключил, что действия Банка России по укреплению рубля могут помочь снизить издержки импортеров. Но это не будет гарантировать снижения цен на импортируемые товары.

Ранее несколько производителей газировки заявили о том, что цены на продукцию могут подняться практически на четверть из-за подорожания сырья. В феврале цены на продукцию могут подняться. Так, Coca-Сola, PepsiCo и «Сады Придонья» поднимут ценник на 7–8%, «Шишкин лес» и «Якобс» — на 20–25%. Однако пока сами ритейлеры не приняли решения, чтобы переписать ценники в большую сторону.