В центре Киева неизвестные обстреляли мужчину и украли у него 27 млн рублей

В одном из центральных районов Киева вооруженные грабители со стрельбой напали на мужчину и отобрали у него 10 млн гривен (около 27,3 млн рублей). Об этом сообщил телеканал Эспресо TV.

На мужчину напали 27 января в районе улицы Паньковской. Его расстреляли из огнестрельного оружия и забрали деньги. Пострадавший остался жив, сейчас он находится в больнице.

Известно, что нападавшие скрылись на сером автомобиле марки «Audi», на машину уже разослали ориентировку всем патрулям.

Ранее сообщалось, что в центре Киева произошла стрельба прямо около главного офиса Службы безопасности Украины. Выяснилось. что огонь открыл инкассатор — после того, как участники антикоррупционного общественного движения «Украинский стяг» попытались приклеить наклейки на здание пункта обмена валют. Инкассатор подумал, что это грабители, и стал стрелять.