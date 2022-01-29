HR-эксперт объяснила, в каком случае есть риск снижения январской зарплаты

Руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская рассказала, что согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации, размер зарплаты — обязательное условие трудового договора и снизить его в одностороннем порядке нельзя, однако есть исключения. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она подчеркнула, что изменения в расчете зарплаты будут, если в январе сотрудник брал больничный или уходил в отпуск. Выплаты могут варьироваться в том случае, если зарплата состоит не только из оклада, но и из премий и других надбавок, которые зависят от числа отработанных дней или иных результатов работы.

«Если вы получаете оклад, который устанавливается, исходя из норм рабочего времени, сумма его не изменится, даже если фактически вы отработали меньше. Нормы рабочего времени меняются, исходя из трудового календаря», — рассказала Краснянская.

В других ситуациях работодатель может изменить условия трудового договора и зарплату только в случае, когда прежние условия труда не могут быть сохранены вследствие изменения организационных или технологических условий. Но об этом обязаны уведомлять работников не позднее, чем за два месяца, добавила она.

Ранее стало известно, что большая часть россиян в день зарплаты позволяет себе дополнительные траты в виде похода в ресторан или заказа блюд с доставкой.