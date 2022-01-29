На Кубани семья купила дом с сотней змей

В Краснодарском семья в спешке купила дом недалеко от Анапы, но после новогодних праздников обнаружила в подвале десятки змей разного размера и окраса. Об этом пишут «Кубанские новости».

Глава семьи Евгений очень боится змей, поэтому иметь дело с ними отказался. Разобраться с ситуацией решили родители новоселов. Во время осмотра подвала они сняли видео, а друг семьи разместил его в TikTok. Сейчас у видео уже больше миллиона просмотров.

Бывшая хозяйка заявила, что не проверяла подвал много лет, и о змеях ничего не знает. Новые жильцы дома переживают, что змеи могут жить и прямо под полом, но боятся проверять.

Родственники также рассказали, что обратились за помощью в службы по отлову змей, но там «выставили приличный ценник». После этого они обратились к подписчикам в соцсетях с просьбой поделиться контактами змеелова.

Издание обратилось к специалисты по отлову и разведению змей, — тот заявил, что судя по видео, в подвале живет желтобрюхий полоз из семейства ужеобразных.

«Змея не ядовитая, но в таком количестве я ее вижу впервые за два года работы по отлову змей. Конечно, они доставляют хозяевам неудобства и их нужно убирать. Я оставил людям свои контакты, когда они свяжутся, приеду на место и заберу змей. Они будут жить у меня до весны, а затем выпущу в лес», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в в Анапе таксист покатал клиента по городу из-за обиды на опоздание.

Ранее змея проглотила сама себя и выжила.