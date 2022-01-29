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Суд отправил в СИЗО украинского военного, расстрелявшего сослуживцев

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Суд отправил под арест без права внесения залога военнослужащего национальной гвардии Украины Артемия Рябчука, который убил пятерых своих сослуживцев. Об этом сообщает Cтрана.ua.

Рябчук отправлен в СИЗО до 27 марта. Прокуратура требовала содержания на гауптвахте.

Ранее Рябчук раскаялся в суде. Он также попросил, чтобы его отправили не «на гауптвахту, а в следственный изолятор».

В украинском городе Днепр солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и открыл стрельбу в караульном помещении, где находились более 20 человек.

Первыми под обстрел попали начальник караула и его помощник, потом и инструктор. Последнего срочник убил из-за того, что тот связывался с военной частью каждые полчаса. Затем солдат забрал из сейфа снаряженные автоматы в том количестве, которое смог унести в рюкзаке. После этого он решил покинуть здание завода, но его не выпускала женщина, которую он тоже убил.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства национальной гвардии страны по статье «небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения» (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

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