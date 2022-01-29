Британка обманула босса с больничным, но ее выдал Snapchat

Жительница Англии соврала начальнику, что не сможет выйти на работу по болезни, но босс узнал об обмане, пишет Daily Star. Просматривая соцсети, мужчина увидел, как его подчиненная отдыхает в клубе, а не лечится дома.

Элли Миддлтон сообщила своему руководителю, что у нее коронавирус, поэтому не сможет выйти на работу. Босс пошел ей навстречу, разрешив остаться дома. Однако британка обманула мужчину — она чувствовала себя прекрасно и пошла на вечеринку.

В разгар веселья, рассказывает Элли, начальник написал ей сообщение и уточнил, где она сейчас находится. Девушка запаниковала и ответила, что сидит дома, однако руководитель сообщил Миддлтон: только что он видел ее в истории своего друга в Snapchat.

Пытаясь выкрутиться из ситуации, Элли сообщила, что перед самым походом в клуб она якобы получила отрицательный ПЦР-тест, поэтому уже завтра может выйти на работу.

В ответ на это мужчина попросил Миддлтон прислать ему результат теста на почту, но британка и тут выкрутилась, сообщив, что сдавала ПЦР в специальных экспресс-пунктах на улице.

Элли не рассказала, чем закончилась эта история, но комментаторы предполагают, что начальник обо всем догадался и боятся, что ее теперь уволят.

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