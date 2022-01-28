Уфимец рассказал о желании жителей «взяться за вилы» после нападения собак на ребенка

В центре Уфы стая бездомных собак напала на мальчика, ребенка спас дворник. Местный житель Кирилл в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что за последние полтора года в городе появилось больше стай бродячих собак, и случаи нападения на людей участились.

«С балкона собак периодически шугаю, так как рядом находится детский садик. В среднем 3-5 собак бегают, но в последнее время как-то их количество выросло в стаях. Последние полтора года, наверное, стай стало все больше и больше. Нападать стали в последнее время, так как приютов нет, есть им нечего. Отловом якобы занимаются, к примеру, звонят вечером, говорят, есть стая собак, на следующий день машина приезжает, никого нет, след стаи уже давно простыл. Может, и ловят по 3 штуки, но это капля в море. Раньше бегали только по окраинам города, а сейчас даже в центре встречается стайка», — сказал он.

По словам Кирилла, местные жители часто пишут обращения в администрацию города из-за бродячих собак, и если управляющие компании будут бездействовать, то местные жители сами начнут бороться с проблемой.

Скорее делают вид, что ищут, либо для отчетности. А так, этих собаколовов я ни разу не видел. Скорее всего будут, если не управляющая компания, то, мне кажется, скоро сами жители уже «возьмутся за вилы». Город разделился на «зоошиз», простите, и тех, кто против собак, которые уже прямым текстом заявляют, что пора отстреливать начинать. Начинает напрягать такое соседство. Я-то могу дать отпор стае, может, за бочок покусают. А вот за стариков и детей страшно становится, если так представить. В администрацию обращаются постоянно, но мы в Уфе живем, наши проблемы — это наши проблемы. Здесь верхушка своей жизнью живет», — заключил он.

Ранее Следственный комитет начал проверку после нападения стаи бездомных собак на мальчика в Уфе. По данным СК, собаки напали на ребенка на улице Айская в центре города. Оказавшийся рядом дворник отогнал животных. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). По ней может грозить штраф до 120 тыс. руб., обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года или арест до трех месяцев.