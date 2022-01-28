Москвич выпрыгнул из окна из-за просьбы девушки убрать дома

Житель Москвы выпрыгнул из окна после того, как девушка попросила его прибрать дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Полиция по факту случившегося проводит проверку, поскольку поведение девушки правоохранителям показалось странным, уточняет источник.

Известно, что инцидент на бытовой почве произошел в многоквартирном доме на Первомайской улице. 32-летний Семен раздражал свою возлюбленную Дарью тем, что никогда не убирал дома, а за порядком в квартире следила только она. Накануне мужчина разлил сок, а на замечание Дарьи вновь отказался убрать за собой.

Тогда Дарья заперла Семена в комнате и заявила, что не откроет и не выпустит его до тех пор, пока он не сделает уборку. В итоге молодой человек обмотал себя проводами от удлинителей и попытался покинуть квартиру через окно. В итоге Семен сорвался и упал, с переломом ноги он госпитализирован.

Ранее жительница Москвы выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на северо-западе столицы, спасаясь от насильника.