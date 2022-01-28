Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Названа предварительная причина падения Ми-8 в Ульяновской области 16:37
Путин обсудил с Макроном предложения России по гарантиям безопасности 16:31
Медведев высказался об оскорблениях в адрес судьи в матче с Циципасом 16:28
Опрос: более 45% американцев считают, что у США нет продуманной стратегии... 16:25
Минцифры раскритиковало идею запрета на обращение криптовалют 16:24
«Тормози девчонок»: Семенович вспомнила, как ее пытались похитить... 16:21
Газизов: Попов Зарему уже однажды уличил во лжи 16:21
В российском регионе военный вертолет совершил жесткую посадку на лед реки 16:20
Ситуация с COVID-19 ухудшилась в 32 регионах России 16:18
Мебельщики-мошенники обманули Игоря Бутмана на 3 млн рублей 16:14

Москвич выпрыгнул из окна из-за просьбы девушки убрать дома

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Житель Москвы выпрыгнул из окна после того, как девушка попросила его прибрать дома, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Полиция по факту случившегося проводит проверку, поскольку поведение девушки правоохранителям показалось странным, уточняет источник.

Известно, что инцидент на бытовой почве произошел в многоквартирном доме на Первомайской улице. 32-летний Семен раздражал свою возлюбленную Дарью тем, что никогда не убирал дома, а за порядком в квартире следила только она. Накануне мужчина разлил сок, а на замечание Дарьи вновь отказался убрать за собой.

Тогда Дарья заперла Семена в комнате и заявила, что не откроет и не выпустит его до тех пор, пока он не сделает уборку. В итоге молодой человек обмотал себя проводами от удлинителей и попытался покинуть квартиру через окно. В итоге Семен сорвался и упал, с переломом ноги он госпитализирован.

Ранее жительница Москвы выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на северо-западе столицы, спасаясь от насильника.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть