Ситуация с COVID-19 ухудшилась в 32 регионах России

Ситуация с COVID-19 стала лучше в восьми российских регионах, однако ухудшилась — в 32, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По информации оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, лучше эпидемиологическая ситуация стала в Крыму, Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, в республиках Адыгея и Алтай. Среди регионов, в которых отмечено усугубление ситуации, — Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область — регионы с одним из самых низких показателей по суточной заболеваемости COVID-19.

По последним данным, за минувшие сутки в России госпитализировали 14 046 человек с COVID-19, выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом, скончались 673.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предупредил, что в России следующие две недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом, «цифры будут увеличиваться».