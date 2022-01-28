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Суд в Воронеже отправил трансгендерного мужчину в женскую колонию

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Советский районный суд Воронежа постановил отправить осужденного трансгендерного мужчину для отбывания наказания в женскую колонию, сообщается в релизе на сайте суда.

Приговор по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ изначально был постановлен как в отношении лица мужского пола. Суд установил, что гражданин изменил пол с женского на мужской, на основании чего были внесены изменения в части указания пола в записи актов гражданского состояния. Лицу было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии женского режима.

Однако впоследствии начальник следственного изолятора направил в суд представление о разъяснении сомнений и неясностей при исполнении приговора. Как итог, суд первой инстанции признал незаконным решение врачебной комиссии справки об изменении пола, а также признал недействительными справку об изменении пола и заключение отдела ЗАГС о внесении изменений во все записи актов гражданского состояния. В связи с этим первоначальное решение было отменено, а суд указал, что приговор должен быть исполнен по правилам отбывания лишения свободы женщинами.

Ранее одна из католических епархий США посоветовала не крестить трансгендеров и геев. В документе трансгендеры сравниваются с людьми, «страдающими нервной анорексией».

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