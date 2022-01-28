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В Башкирии мужчина заживо забетонировал жену в колодце

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В Башкирии суд приговорил жителя Уфы к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство своей жены. Об этом сообщает СК по Республике Башкортостан.

По данным следствия, пара распивала алкоголь во время отдыха на даче, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина начал душить жену, а затем сбросил ее в 10-метровый колодец.

После преступник засыпал женщину стройматериалами и забетонировал. Чтобы не вызвать подозрений, мужчина сообщил сотрудникам полиции о пропаже жены и отправился вместе с ними на поиски.

Позднее злоумышленник все же сознался в преступлении и показал место захоронения трупа.

Ранее сообщалось, что в Башкирии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в изнасиловании падчерицы и трех дочерей. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, с 2009 по 2020 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и трех дочерей. На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка.

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