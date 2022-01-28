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Мужчина отсидел в тюрьме 19 лет за преступление брата-близнеца

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Cooks County Jail

Жителя США выпустили из тюрьмы после того, как его брат-близнец признался в преступлении, сообщает издание LADBible. Всего американец провел за решеткой 19 лет, будучи невиновным.

44-летний Кевин Дугар был ошибочно осужден за убийство в 2003 году. Спустя десять лет его брат-близнец Карл признался в преступлении, написав письмо в тюрьму.

«Я должен снять этот груз с моей груди, прежде чем это убьет меня. Я признаюсь в убийстве и молюсь, чтобы вы меня простили», — говорилось в послании.

Более того, Карл подтвердил свои слова под присягой и связался с адвокатами Кевина, чтобы они помогли брату выйти из тюрьмы. Также американец приходил в суд в 2016 году, чтобы заявить о своей виновности.

«Я здесь, чтобы признаться в преступлении, в котором Дугар был ошибочно обвинен», — сказал Карл.

Несмотря на все заявления, в 2018 году Кевину было отказано в повторном судебном разбирательстве, ссылаясь на то, что чистосердечное признание брата не заслуживает доверия.

Однако позже решение суда было обжаловано — повторное рассмотрение все-таки начали. По его итогам в январе 2022 года Кевин вышел из тюрьмы, проведя там 19 лет.

«Он рад, что оказался на свободе, но ему нужно приспособиться к миру, который сильно отличается от того, что был 20 лет назад», — рассказал Рональд Сафер, адвокат Дугара.

Ранее осужденный по ошибке американец после 37 лет тюрьмы подал в суд на тех, кто вел его дело.

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