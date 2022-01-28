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В Кремле оценили масштабы распространения коронавируса в России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил масштабы распространения коронавируса в стране.

По данным оперативного штаба, 28 января в России госпитализировали еще 14 046 человек с COVID-19. Всего за прошедший день выявили 98 040 случаев заражения коронавирусом, вылечились 29 506 пациентов, скончались 673.

В ходе ежедневного брифинга журналисты спросили Пескова, есть ли у оперштаба система расчета, какой коэффициент среди тех у кого не выявлен коронавирус.

«Такой системы расчета не бывает, это теория вероятности, но то что цифра больше - очевидно, потому что многие не тестируются, болеют без симптомов», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в случае со штаммом «омикрон» власти страны и оперштаб ориентируются на занятость койко-мест и на количество заболевших и выздоровевших за сутки.

«Эти цифры меньше чем в США и в Европе, не исключено, что они еще будут увеличиваться. Опыт показывает, что ограничения из-за «омикрона» не имеют смысла. Каждый штамм вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться более предпочтительных режимов», — подытожил Песков.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал, что первыми симптомами заражения «омикрон»-штаммом являются заложенность носа и обильный насморк.

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Коронавирус 2019-nCoV
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