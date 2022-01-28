Спрос россиян на отели в рамках программы кешбэка вырос на 40%

Спрос россиян на отели в первую неделю после старта пятого этапа программы туристического кешбэка вырос на 40%, говорится в исследовании «Яндекс.Путешествий», поступившем в «Газету.Ru».

В первый день количество поисков отелей на сервисе увеличилось на 70% по сравнению с прошлой неделей. Доля бронирований с кешбэком достигла 20%.

Средний чек за бронирование по России составляет 20 тыс. рублей, стоимость одной ночи проживания — примерно 6 тыс. руб.. Средняя продолжительность проживания в отеле — 3-4 ночи. Аналитики отмечают увеличение числа семей с детьми: в рамках программы на них приходится на 30% больше бронирований, чем вне акции.

Самым популярным направлением отдыха по программе кешбэка стали Москва и Московская область. Там средний чек составил 17600 руб. На втором месте Краснодарский край (31 тыс. руб). На третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (11300).

В пятерку вошли также Калининградская область (18000) и Крым (37500).

Ранее были названы самые популярные направления бизнес-путешественников в 2021 году.