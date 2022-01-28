Мэр российского города заявил, что отловленных бездомных собак не будут выпускать обратно

Мэр Иркутска Руслан Болотов заявил, что отловленных животных нельзя возвращать на улицы города. Во время прямого эфира в своем аккаунте Instagram он отметил, что решается вопрос о создании механизма, который позволил бы собак из приютов не возвращать обратно на улицы.

Градоначальник указал, что в городе могут быть настроены мощности, чтобы собак содержать до того момента, когда их заберут в семью, либо они не скончаются по естественным причинам.

На сегодня обязательным условием отлова от приюта является содержание животного в течение 20 дней, а затем возвращение животного в место, где оно было поймано.

С начала года только в одном Иркутске было отловлено свыше 70 безнадзорных собак. Но при этом пока годовой план по отлову в городе — всего 350 собак.

Ранее в Госдуме указали, что усыпление бездомных собак не сможет решить проблему нападений. Но при этом в Совете Федерации предложили усыплять бродячих собак особо опасных пород.

26 января бездомные собаки насмерть загрызли мужчину под Астраханью. Власти Магадана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за возросшего числа жалоб от местных жителей на бродячих собак.

Случаи нападения бездомных собак на людей участились с конца 2021 года. Большой резонанс вызвала трагедия в селе Домна под Читой. Там бродячие псы загрызли первоклассницу. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил изменить законодательство, чтобы обезопасить граждан от нападения бездомных животных.