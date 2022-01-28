РБК: власти Москвы не намерены вводить локдаун из-за «омикрон»-штамма

В мэрии Москвы не планируют вводить локдаун в городе на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два осведомленных источника.

Отмечается, что власти ориентируются на показатели госпитализации, а распространившийся штамм коронавируса «омикрон» значительно реже требует лечения в больнице.

Во время распространения предыдущего штамма «дельта» доля госпитализаций по отношению к числу заболевших ежедневно достигала 20%, а при «омикроне» этот показатель находится на уровне порядка 5,5%.

Несмотря на это, в городе сохраняется резерв свободных коек. В настоящее время свободны около семи тысяч мест в больницах, что составляет около 42% развернутого коечного фонда.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил возможность введения в России локдауна.