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Выпавшего из окна томской школы подростка подключили к аппарату ИВЛ

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Томске ученика, который выпал из окна четвертого этажа школы, подключили к аппарату ИВЛ. Он находится в реанимации, сообщается в официальном Telegram-канале регионального департамента здравоохранения.

Главный врач томской больницы скорой медицинской помощи Андрей Караваев рассказал в сообщении, что подростка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он добавила, что состояние несовершеннолетнего пациента оценивается как крайне тяжелое .

Восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа одной из томских школ. После этого он сразу был госпитализирован. С момента поступления в клинику состояние мальчика ухудшилось.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Ранее стали известны подробности гибели создателя сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина, который выпал из окна.

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