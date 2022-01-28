Инфекционист рассказал, когда число новых заражений COVID-19 достигнет ста тысяч в сутки

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в России может достигнуть шестизначный показатель уже в течение недели. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Ранее в ходе выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что не исключает неблагоприятное развитие эпидемиологической ситуации из-за коронавируса и увеличение числа ежедневных случаев заражения COVID-19 до шестизначных чисел.

«Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня [27 января]», — сказал Вознесенский.

В минувший четверг в России госпитализировали 12 807 человек с коронавирусом. При этом всего за 24 часа в стране зафиксировали 88 816 новых случаев заражения коронавирусом.