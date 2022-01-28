Врач, которого взял мужчина в заложники в Японии, находится в состоянии клинической смерти

Врач, которого мужчина взял в заложники в японской префектуре Сайтама и продержал всю ночь, находится в состоянии клинической смерти. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что 44-летний медик находится в состоянии остановки сердца и легких. В Японии так принято говорить о тех, чья смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Ранее сообщалось, что мужчину, который удерживал врача и ранил двух других медицинских работников, задержали.

Из-за инцидента были отменены школьные занятия, около 100 человек из окрестных домов эвакуированы.

9 января в Токио мужчина угрожал взорвать бомбу в ресторане. Сообщалось, что у мужчины при себе нож и он взял в заложники директора заведения. Позднее стало известно, что 28-летний Акито Араки показал директору записку, в которой было написано, что у него «запущено взрывное устройство». В руках у злоумышленника при этом была коробка с прикрепленным к ней сотовым телефоном.

28 декабря прошлого года в Светлограде Ставропольского края мужчина, вооруженный автоматом, взял заложников в больнице.