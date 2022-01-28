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Россиянка с 9-месячным ребенком пропала в Мексике

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Artur Widak/Reuters

В Мексике, в штате Веракрус на восточном побережье страны, пропала без вести гражданка России Татьяна Минеева вместе со своей девятимесячной дочерью Камилой, сообщает РИА «Новости».

В ориентировке, составленной на младенца, указано, что она является гражданкой Мексики.

«В последний раз её видели дома в муниципалитете Бока-дель-Рио, Веракрус, вместе с Татьяной Минеевой. С тех пор её местонахождение неизвестно», — указано в ориентировке Alerta Amber Veracruz в Facebook.

Предполагается, что младенец и ее мать могут находиться в опасности — они могли стать жертвами преступления.

Ранее похищенная в Камбодже россиянка нашлась.

В Камбодже неизвестный мужчина похитил гражданку России после проведенного с ней свидания и требует выкуп в размере $10 тыс. Подруга Анастасии Шередько рассказала, что девушка познакомилась, предположительно, с гражданином Китая в соцсети WeChat. В процессе свидания россиянка отправила подруге геолокацию, а после перестала выходить на связь.

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