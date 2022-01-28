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Художник отрезал себе нос и уши, чтобы стать похожим на героя Marvel

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NurPhoto/Getty Images

Художник из Венесуэлы изменил свою внешность, чтобы стать похожим на Красного Черепа из вселенной Marvel, пишет Daily Star. Для этого ему пришлось сделать татуировки и лечь под нож хирурга.

Как рассказал Генри Родригес, на изменение внешности у него ушло около $30 тыс. Мужчина с детства грезил комиксами и мечтал стать похожим на своих любимых героев.

«Я с детства люблю все необычное, я экстраверт, фанат комиксов и люблю вселенную Marvel», — охарактеризовал себя художник.

Глаза 42-летнего мужчины вытатуированы черным цветом, а в голову, щеки и брови вставлены импланты. Кроме того, Генри хирургическим путем удалили часть носа и ампутировали мочки ушей.

«Я чувствую, что между Красным Черепом и мной есть сходства в личностном плане», — объяснил Генри.

Также Родригес добавил, что начал менять свою внешность в 2012 году, однако не планирует останавливаться на достигнутом.

Ранее пользователей соцсетей своей необычной внешностью покорила девушка-альбинос с фиолетовыми глазами.

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