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Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов

Врач Руженцова: иммунитет переболевших «омикроном» не будет защищать от других штаммов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудник Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что иммунитет переболевших «омикроном» не будет защищать от других штаммов коронавируса. Об этом она сообщила «России 24».

«Тот иммунитет, который будет вырабатывать в отношении штамма «омикрон», вряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов», — сказала она.

Способность вируса мутировать создает необходимость вакцинации и ревакцинации, добавила она.

Ранее сообщалось, что при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» у человека может появиться «редкий, но грозный» мультивоспалительный синдром. Об этом рассказал педиатр Сергей Бутрий. По его словам при таком синдроме у человека может появиться сыпь.

При появлении симптомов простуды или ОРВИ не стоит сразу вызывать врача, отметил эксперт. По мнению Бутрия, к медикам необходимо обращаться лишь при появлении одышки, спутанности сознания и яркой сыпи.

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