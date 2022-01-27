Протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом, он тяжело переносит заболевание, сообщает иеромонах Димитрий Першин в своем Facebook.

«Диакон Андрей Кураев слег с ковидом. Все очень непросто. Прошу молитв», — сказал он.

По его словам, состояние Кураева стабильное, средней тяжести, врачи находятся рядом.

29 декабря 2020 года стало известно, что епархиальный церковный суд Москвы лишил сана протодиакона Андрея Кураева, установив в его высказываниях «признаки хулы на Церковь». Решение направлено на утверждение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

12 января Кураев направил апелляцию на решение церковного суда.

4 апреля текущего года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда. При этом на издание указа о лишении Кураева сана был введен мораторий на время, данное на «переосмысление».