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Ученый рассказал об опасности «скрытого» варианта «омикрона»

Профессор Спектор: подтип «омикрона», возможно, более заразен и может стать доминирующим

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AP

Профессор Тим Спектор в статье для сайта ZOE COVID Study рассказал о новом подтипе «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.

»(Подтип) предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой недели относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается, видимо, в течение месяца он станет доминирующим», — отметил Спектор.

По его словам, высокий уровень заболеваемости коронавирусом, при учете текущих сценариев, будет оставаться таким до весны.

Ранее cпециалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал, что, предположительно, новую разновидность «омикрон»-штамма коронавируса BA.2 тяжелее распознать, чем оригинальный «омикрон» BA.1.

Министерство здравоохранения России выпустило памятку для больных COVID-19 в легкой форме. Привитым или переболевшим при положительном результате ПЦР-теста на коронавирус и отсутствии симптомов рекомендуется получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться, измерять температуру не реже одного раза в сутки. Невакцинированным при симптомах ОРВИ или положительном результате мазка на COVID-19 необходимо позвонить в поликлинику для дистанционной консультации, в случае ухудшения состояния — вызывать скорую помощь.

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